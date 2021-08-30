內地封殺 行蹤成謎 趙薇社交網留言：好像從未長大

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趙薇於封殺事件後未有露面，亦沒在微博等社交媒體發放信息，圈中好友均說跟她聯絡不上。前晚網上流傳趙薇坐包機直飛往法國波爾多，於法國時間27日凌晨2時20分抵達，有網民聲稱朋友在當地見趙薇上了一輛豐田轎車極速離開機場。有指跟老公早年先後在波爾多買了4個酒莊的趙薇，到當地是跟老公黃有龍會合。

3相帖文 轉瞬刪除

不過，有網民對於趙薇已抵波爾多的傳聞半信半疑，稱傳聞眾多；又有指趙薇透過「大粉」（具影響力的粉絲），給其他粉絲報平安說：「薇薇說沒事。」

有關趙薇目前行蹤仍未有人能證實，但昨午她更新社交網Instagram，貼出3張相，包括書架上的布公仔、樹和藍天的照片，未有透露身在何地。趙薇留言：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好……」不過之後又刪走帖文，有網民推測趙薇可能仍在老家安徽，又說她發文似是報平安。另外，內地有消息傳出，趙薇在封殺風波前，已接連退出多間公司。

被指與范冰冰不和

網民又翻出6年前范冰冰的訪問，當年與趙薇合演《還珠格格》期間，傳過不和。范冰冰在訪問中被問到社交網關注不少藝人，包括合作過《還珠格格》的林心如，但主持問她跟某女星沒互相關注，外間卻認為她們交情不錯。范冰冰對此表示：「我只能說每一個人的生活、工作都是有底線，我對交友也有自己的標準，如果一個人毫無底線，我不會跟她交朋友，因為我覺得很可怕。」網民猜測「某女星」是指趙薇，聲稱范冰冰與趙薇傳過不和。