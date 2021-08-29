【開箱】《幽靈天使》 暴力背後 尋找失蹤真相

3年5本小說拍成劇集

哈蘭科本有點像史提芬京（Stepen King）或日本作家東野圭吾，都是擅長營造驚慄、懸疑氣氛。哈蘭小說的題材雖離不開秘密過去，卻有完整框架，要拍成電影或劇集，對編劇來說應難度不高。事實上哈蘭跟Netflix簽了5年合約，傳聞收取數以百萬計美元酬勞，旗下14本小說會拍成電影或劇集。比較特別的是，雖然他是美國作家，但暫時Netflix推出的5齣劇，都不是荷李活製作；其中2018年《失蹤疑雲》（Safe）與去年初播出的《陌生人》（The Stranger）是英國製作；《森中謎》（The Woods）是波蘭出品，今年4月上架的《第二聲鈴響》（The Innocent）是西班牙語劇；至於《幽靈天使》則是法國製作。

《幽靈天使》講述Guillaume住在隔壁的女友Sonia到巴塞隆拿讀書後，兩人濃情轉淡並分手收場；某夜他在房間露台看到兄長Fred在Sonia家的花園遭一名光頭男子追殺，Sonia伏屍泳池，Fred據悉被槍擊後墮崖，多年來找不到屍體，家人都當他已逝。10年後，Guillaume成為社工，專協助區內新移民青少年，他有要好的同居女友兼同事Judith，某天當他們出席Guillaume媽媽的喪禮後，他向Judith求婚獲得接納，之後她聲稱出差，卻消失得無影無蹤。

改編劇集的不同國情

此劇只有短短5集，各人物卻有自己的故事，而且不乏明顯主題，當中最突出的是男人的暴力基因、其影響，以及女人承受的痛楚與陰影。男主角Guillaume在哥哥Fred口中一直是暖男，從不會傷害別人，所以Fred的下場（在此不劇透），可說是諷刺。Fred是長子，父親把希望寄託在他身上，認為他有打網球的天分，不斷催谷，甚至不惜體罰。有時不止在肉體，施暴者在精神和語言方面，不時也在攻擊狀態。Fred受多少壓迫就反抗多少，以在校販毒掙脫家庭的經濟牽制；面對受欺凌的同學Jo，Fred以更多的暴力反擊；矛盾的是，他曾拯救Judith，為她除去追趕而至的虐待狂丈夫。

劇中最深刻的角色並非主角Fred和Guillaume兄弟，而是後者在青少年中心的上司與好友Costa；為了生育問題，他與感情要好的女友幾乎鬧翻。Costa年少時曾加入類似新納粹的組織，他也是施暴者，不時欺凌其他族裔；某次與同黨傷害一名黑人孕婦，臨下手時的一念猶豫，隨即被捕。出獄後重新做人，這段羞恥的過去，讓他不敢向現任女友坦白，也一直隱瞞不願成為爸爸的原因。劇中比較不合理的是Sonia願意鋌而走險助Fred運毒，聲稱因為父親生意失敗，瀕臨破產，連念大學的費用都得靠自己張羅，可她一家人一直還是住在大宅；而且她有什麽非死（被殺）不可的理由？

5齣已在Netflix上架的哈蘭科本小說改編劇集，以《第二聲鈴響》最緊湊奇情，吸引觀衆一口氣追看下去。若論配合當地環境，則以《森中謎》最合水土，編劇花了點心思，在原著框架之外，描繪了波蘭的一些歷史背景。據報另一英國製作的哈蘭小說改編新劇《Stay Close》已煞科，全劇8集，講述攝影記者、家庭主婦及兇案組探員3人看似毫無關聯，卻同樣有可怕的過去和隱藏的秘密，此劇預計明年上架。