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母女檔

【明報專訊】《性上癮》法國女星莎樂甘斯堡（左）執導紀錄片《Jane By Charlotte》，聚焦其歌手母親Jane Birkin（右）的故事，昨日母女倆一起出席新片的記者會。

（法新社）

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