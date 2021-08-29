稻森泉確診 同劇男星感染 木村拓哉嚴守防疫措施獲讚

稻森泉所屬事務所前日發表聲明，《TOKYO MER～奔跑緊急救命室》劇中飾演公安部刑警的她，上周二（24日）開始發燒，翌日接受PCR檢測，證實患上新冠肺炎。巧合的是，劇中扮演下屬的馬場徹亦同日確診。TBS電視台宣布，今晚將會如期播出第9集，稻森泉的戲分已於本月20日完成，之後再沒跟馬場徹接觸，二人暫時列作「源頭不明」個案處理。

北村匠海嗅覺味覺未恢復

除了稻森泉和馬場徹外，男團Snow Man成員阿部亮平早前亦因發燒、喉嚨痛、嗅覺及味覺出現異常反應而接受檢測，結果在前日確診，其他隊友幸未受到感染。原定昨日亮相富士電視台直播節目《FNS～歌與笑的祭典～》，臨時決定全員缺席，避免病毒傳播。

至於本月中染疫的富士電視台「月9」劇《Night Doctor》男星北村匠海，目前仍然在家隔離，昨日透過社交媒體上載新相，向粉絲報告最新情况。據他透露，現在仍然失去嗅覺及味覺，幸好體力逐漸回復，感覺比患病初期精神得多了。

同樣接受家居隔離的「萬人迷」木村拓哉，早前到意大利拍攝《權力遊戲》監製法蘭杜格（Frank Doelger）的英語新劇《The Swarm》，並於上周日（22日）返抵東京，前日透過社交媒體上載金像影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）主演《解凍人生》的藍光影碟封面照片，自爆在家「煲碟」解悶；昨日再更新內容，大讚女兒房間整齊清潔，「小女孩真的長大了」，令他深感欣慰。

益若翼接種問題莫德納

日本政府被指防疫不力，導致感染人數不斷上升，早前又收到接種中心報告，稱未開封疫苗瓶內發現異物，當局隨即停用其中3個批次、合共163萬劑莫德納疫苗。男歌手西川貴教及模特兒益若翼分別表示，他們都接種了這批次的疫苗，幸好暫時未見不良反應。女星中川翔子則說，原本預約打針，臨時收到通知疫苗出現問題，只好延期注射。