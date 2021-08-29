14歲姚焯菲夢想粉紅色婚禮 李佳芯隨時Ready閃婚：著波鞋出嫁

李佳芯（Ali）表示因工作需要穿過多次婚紗，已失去一生人只穿一次婚紗的感覺，對於將來婚禮，她認同簡單為主，「旅行結婚都幾開心，遇到合適對象隨時隨地都ready。（不排除閃婚？）也不出奇。其實不用拘泥於要什麼戒指或儀式，如果是老人家喜歡都會擺酒，我最想穿波鞋出嫁」。她表示現時未有對象，暫時沒想到太多結婚問題，感情事隨緣。

Ali未傾到擺酒未揀過婚紗

Ali沒正面回應對分手是否感可惜，只表示已過去了，又稱從未經歷過揀婚紗的步驟，她說：「每次拍拖都是想一直行落去，結婚是有傾過，畢竟都有多年感情。只是未傾到擺酒問題，仍未去到談婚論嫁階段。」

姚焯菲（Chantel）就讀國際學校，暑假完結已經開學，她表示學校有不少project要做，將會很忙，她盼望工作和學業兩邊取平衡，能同時兼顧。她透露與同學感情要好，間中有問她參賽經歷，她說：「同學沒有問我取簽名，但有問起其他學員的事，會講起鍾意哪個學員。同學亦有來看我們之前的演唱會，不過原來是為看其他人，不是來看我。」

Chantel鼓勵同學參加《聲夢2》

Chantel認識的同學中有些唱歌潛質不錯，曾鼓勵對方參加《聲夢傳奇》第2季，但該女同學因性格怕醜不敢參賽。她又自嘲處事向來沒條理，未想過做經理人提名朋友參賽。從小十分喜歡粉紅色的Chantel，家中睡房佈置以粉紅為主，幻想將來的婚禮都指定要粉紅色，加上喜歡熱鬧，會大宴親朋。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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