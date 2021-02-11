嘲MIRROR正職廣告從業員 C AllStar經理人見姜濤嗌討厭

姜濤最近成為流動支付程式的代言人，C AllStar經理人公司老闆阿拔在社交網的限時動態發文鬧爆，他上載支付程式的畫面，並用圖案遮着姜濤樣子，他稱現在每次打開該程式都會見到姜濤，覺得「討厭到一個點」，並表示「𠵱家焗睇」及打上「擾民級別」的主題標籤。阿拔還稱MIRROR正職不是歌手，而是廣告從業員。他提到有不少網民都認同他。阿拔又認為如果同樣情况發生在其公司藝人身上，甚至是出現在C AllStar身上，他都會覺得不知所謂及討厭。

釗峰︰不是組合立場

阿拔的一番言論引來大批「鏡粉」不滿，C AllStar成員釗峰、On仔先後在社交平台發文表達感受，似不太認同阿拔的說法。釗峰表示︰「對於我嚟講，『大人』嘅言論我無資格點評，只能夠講，出於釗峰意見，呢個絕對唔係我哋一貫組合嘅立場同方向。多謝大家關心。」

On仔︰同行人互相支持

On仔則說︰「每個讓人看見強大的人，必經過極度痛苦的經歷，所以不用羨慕、不用妒忌。旁人只見他們得到什麼，從來不知他們失去什麼。別人成功，好好替別人高興；別人失意，好好鼓勵一吓。互相支持，尤其是這幾年，尤其是同行人，我們才會健康成長。感恩！」不少網民讚On仔講得好，讚他以「大智慧定風波」。

花姐：兩團繼續努力成多元化藝人

MIRROR的經理人花姐在社交網回應：「唔好意思，打搞晒，MIRROR、ERROR會繼續努力，希望成為多元化藝人，Fans們，多謝你們一直支持，因為你哋支持，我哋會繼續努力。」商台DJ麻利在社交網表示看到釗峰與On仔的發文流眼淚：「我非常珍惜大家，覺得佢哋對好多人都好有愛，嗰種愛對香港、對樂壇好重要。」

娛樂組