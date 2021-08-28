【開箱】《優秀巫師賈斗心》 諷刺韓國教育制度的校園驅魔劇

少女巫師抗拒傳承

《優秀巫師賈斗心》上月30日首播，全劇共分12集，每集只有20至30分鐘內容，短小精悍。故事講述18歲少女賈斗心（金賽綸飾）出身於巫師家族，能看見鬼魂及潛藏神秘力量。斗心的外婆妙心（尹錫花飾）是「美女菩薩」第一代優秀巫師，母親浩心（裴海善飾）也是巫師，但驅魔能力只算「半桶水」，勉強繼承了「美女菩薩」。

首集講述10年前，外婆妙心帶着8歲斗心驅鬼，兩婆孫追着一名被惡鬼附身的高中生賢秀（柳善晧飾），後者站在大廈天台邊緣準備自殺，行動緩慢的外婆追不上去，懇求孫女斗心代為處理。斗心自小抗拒當巫師，因經常被同學取笑。她拒絕外婆提議，打算一走了之，但最終仍硬着頭皮上陣，可是法術失靈，賢秀墮樓身亡，外婆同時被殺，臨終前叮囑斗心只要活到18歲，便能隨心所欲地生活，暗示她在18歲將會遇上一場浩劫。

只看成績忽視壓力

時光飛逝，斗心已經18歲，她因擁有「陰陽眼」，經常遇上怪事，因此遭到同學取笑甚至欺凌，唯有不停轉校。某日斗心在母親安排下，來到宋永高中，首日上課就遇上學生跳樓自殺。斗心覺得事有蹺蹊，但卻拒施援手，並向母親謊稱自己看不到鬼魂。事實卻是，宋永高中早有傳聞，考試包尾的學生定必「死於非命」。

校內高材生羅宇秀（南多凜飾）擔心成績欠佳的好友易男（尹正勳飾）將會成為下一個自殺學生，落力為對方補習。另一方面，羅宇秀遭暗戀他的女同學曹秀靜（李智媛飾）纏擾，前者聽聞轉校生斗心是巫師，請求對方為他算八字，卻意外被妙心的魂魄附身，宇秀因此「開天眼」見鬼。自此以後，二人一同捲入校園恐怖事件。

《優秀巫師賈斗心》故事簡單，節奏緊湊而流暢，至今播出6集，已交代宋永高中出現惡鬼，正是10年前殺害賢秀的「兇手」，原來這隻惡鬼一直被宋永高中校長景弼（文成根飾）控制，後者為了打造名牌中學，利用惡鬼威逼學生提升成績。劇情明顯諷刺韓國教育制度問題，讀書不成的學生，只會捱罵甚至放棄，學校只看重學生成績，懶理他們因考試壓力而自尋短見。

童星出身經驗豐富

斗心與宇秀的愛情線也沒有轉彎抹角，談一場單純的校園戀愛。個性冷酷的斗心，因為宇秀送抱而心動；「開天眼」後驚慌不已的宇秀，因為斗心的關懷，教他如何與鬼相處，因而對她產生好感。男女主角南多凜與金賽綸都是童星出身，演戲經驗豐富，加上角色配合年齡身分，表現自然令人滿意。金賽綸在韓片《殺手代父》及《道熙呀》令人刮目相看，今次扮演反叛少女，當然難不倒她。

斗心面對巫師天職，雖不情願但又心軟，金賽綸表現恰到好處；南多凜角色發揮不及金賽綸，可幸角色討好，相信有助提升人氣。值得一提的是，金賽綸與南多凜同屬韓國中央大學學生，戲內戲外都是同學，認真有緣。

據韓媒報道，《優秀巫師賈斗心》首集公開短短5小時，點擊數字已突破100萬，首4集累計點擊更突破1000萬大關，此劇已計劃原班人馬開拍第2季，預計今年11月開鏡。