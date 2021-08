【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)下周四在港開畫,早前缺席洛杉磯首映禮的楊紫瓊,前日終於會合同片拍檔包括劉思慕、陳法拉及奧卡菲娜(Awkwafina)等,一起出席倫敦首映活動,戲中飾演奸角「文武」的梁朝偉仍然未見影蹤。