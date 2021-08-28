職業特工隊不敵高科技偷車集團 湯告魯斯名車失竊嬲爆

湯告魯斯拍攝《職業特工隊7》，可謂多災多難，首先遇上疫情，經歷數度停工，不單製作費超支，映期更一改再改，已令他不勝其煩，近日在英國伯明翰取景，又遇上座駕失竊事件，受聘保安公司為此感到尷尬，湯告魯斯更是震怒，高呼「難以置信」。

停車數分鐘不翼而飛

據英國《太陽報》報道，日前湯告魯斯跟緋聞女友希莉艾維（Hayley Atwell）在伯明翰一座購物中心拍戲，負責接載他的司機兼保鑣，順手把座駕停泊在酒店附近，距離當地警局只有兩分鐘路程，以為萬無一失。事實卻是，停車後短短數分鐘後，偷車集團利用先進儀器，迅速破解汽車保安系統，然後登車離去。

幸好車內設置電子追蹤儀器，伯明翰警方根據資料顯示，迅即在路邊尋回失車。不過，湯告魯斯放在車內的隨身行李及私人物品，卻已不翼而飛，損失約值1萬港元，唯有當是破財擋災。

影視博覽公開預告片

提起湯告魯斯，據美國綜藝網站Variety報道，前日在拉斯維加斯舉行CinemaCon影視博覽，派拉蒙電影公司公開他主演《職業特工隊7》及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的最新預告片，他雖身在英國，未能親自到場，但仍透過錄影片段，跟現場觀眾分享拍攝花絮。

據湯告魯斯表示，《職業特工隊7》其中一幕講述他在挪威駕駛電單車，一口氣衝落懸崖的驚險鏡頭，由於難度甚高，雖然他事前已經過反覆練習，但仍拍了6次才完成。此片將於明年5月開畫。