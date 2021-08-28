吳嘉禧談離婚父母激動爆喊

受過傷害不敢投入感情

吳嘉禧表示父母一直給她很多愛，今次將多年來的心底話公開，也擔心父母不開心，她邊說對不起又忍不住淚水。吳嘉禧因成長環境，感情生活也受影響，會將爸爸的影子投射到男友身上，會質疑對方不會做一個好老公。她坦言除了拍散拖，也經歷了兩段傷痛感情，亦幫助她成長。她曾經有一個控制狂男友，她被對方逼得好緊，又怕失去對方，故有段時間變得好瘋狂，會傷害自己的身體，打牆、踩玻璃碎片，以阻止被壓迫，但最終也分手收場。後來她跟夏雨兒子黃奕晨拍拖，受之前的感情影響而不敢投入，亦不信任對方。她因為猜疑對方有第三者令關係緊張，她說：「第三者究竟有沒有存在，我並不知道，可能是誤會，最後是黃奕晨受不了而主動提分手。」

娛樂組