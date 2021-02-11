MIRROR四子笑193保錡作戰能力低 姜濤吻呂爵安面珠：到我欺凌你

談到Edan向姜濤舉中指一事，惹隊友間不和欺凌之說；小儀表示不清楚事件，也勸大家不用太認真，不信MIRROR成員鬧不和，反認為是熟朋友才會這樣做。Edan重申對報道感到搞笑，原因他們男仔之間平日玩得更癲，亦知道該片段是當日工作地點的職員所拍，不會怪責別人，以後會多加注意言行。報道出街後，姜濤前晚在社交平台分享限時動態，主動吻Edan面珠一啖，並留言：「到我欺凌你！」以行動力證兄弟沒不和。

呂爵安預告新劇零搞笑

小儀表示開心見足Edan兩日，知道對方工作忙，連私下約食飯都難遷就；她拍攝時趁機摸Edan腹肌，形容感覺似熔了的朱古力，且望落未夠Sharp，還爆Edan為了操弗身形，午餐只食番薯和雞蛋。Edan解釋正拍攝ViuTV新劇《i.SWIM》，飾演游泳健將，他自嘲：「我只能操到鋼條身形，沒信心操到如Stanley（邱士縉）和Alton般大隻，樣子又不及Jeffrey（魏浚笙）靚仔。」雖然被比了下去，Edan也不太擔心，因預告新劇角色有新鮮感、零搞笑，有別於以往的演出。

Lokman、AK、Frankie和Alton曾跟ERROR玩過遊戲，他們早有心理準備ERROR會出茅招，如扯衫領、衣服，結果混戰時肥仔意外弄傷手。他們認為要贏ERROR便不能守遊戲規則，當中主攻肥仔和阿Dee：「攻擊肥仔主要是攬實他；阿Dee就攻心理，例如讚他有型、是ViuTV一哥就可以。193及保錡作戰能力最低，不用理會，特別是193最『豆腐』，可以令自己受傷弄斷手，如要攻擊他，我們驚他沒命！」

保錡封阿Dee「揸男」

肥仔解釋拍節目時被攝影器材弄傷手，形容是自殘。他們又認為今次是水戰，沒有道具幫手，故未能出茅招。提到阿Dee是MIRROR的對付目標，保錡稱阿Dee是「揸男」，他說：「阿Dee是『遊戲界揸流攤男人』咁解，簡稱『揸男』。我和193是好認真玩遊戲，不過要趕收工。」阿Dee稱因有4部鏡頭影住他，被迫承認自己是ViuTV一哥，笑言好大壓力。

提到Edan向姜濤舉中指一事，四子起初表示沒留意，193隨即向隊友舉中指，四人又互相推撞扮欺凌肥仔。問他們有否面和心不和？阿Dee搞爛gag說：「我不知什麼叫面和心不和，只知我由細到大住太和。」肥仔則自稱性格隨和，不介意被欺負。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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