方皓玟首開紅館騷性感曬腹肌 12半裸猛男伴舞掀高潮

記者:柯美

攝影:劉永銳

方皓玟(小明)首個紅館演唱會前晚揭開序幕,她換上多套歌衫,當中穿上低胸高衩流穗長裙唱《異流》時,由12名半裸猛男伴舞,她大跳椅子舞,又拗腰、擘腿,其中一幕眾猛男瞓在一張長枱上,將方皓玟抬高,以人肉輸送,她邊唱邊被猛男輸送,掀起全晚高潮。

與RB主音6號互相傾慕

前晚邀來RubberBand(RB)、林家謙及同門師妹章尾而擔任表演嘉賓。RubberBand主音6號(繆浩昌)首先出場,獨唱方皓玟的《All We Have Is Now》,6號唱畢後說:「雖然這首歌是我跟小明一齊寫,但首次對住那麼多人唱,感到好開心。」方皓玟大讚6號唱得好。RubberBand其他成員一起現身,6號稱方皓玟跟RubberBand的關係,是互相需要大家幫忙時便會出現。方皓玟插嘴說:「因為我們互相傾慕。」6號說:「都是,但大家已經結婚。你的騷由麥花臣到九展Star Hall,RubberBand都不缺席。這首歌在很多場館都唱過,但紅館未唱過,很想和小明一齊唱。」然後兩人合唱《終於好天氣》。

望大家保存風骨向前走

RubberBand唱《發現號》時,6號說:「可以再回紅館,多謝小明和搞騷的老朋友。」全場觀眾high爆站起來;RubberBand演出期間,熒幕打出方皓玟的說話︰「骨氣,是當你在黑暗中,能拯救你的最後一把尺!希望大家繼續保存這份風骨向前走!」

好proud of自己是香港人

林家謙彈鋼琴現身,全場觀眾意外又興奮,他與方皓玟合唱《聽風》,再自彈自唱一曲《一人之境》。最後同門師妹章尾而登場獨唱《I Wanna be Strong》。

之後方皓玟在一片燈海下獻唱《你是你本身的傳奇》,她說:「點解搵章尾而做嘉賓?因為自己一直有個心願,希望透過微細的力量,用音樂給世界帶來更美好,發覺原來很多人心目中都是一樣,想世界更美好,努力做很多事情和付出,不是為自己,而是為下一代年輕人,好proud of自己是香港人。」全場掌聲不絕。安歌時她換上白色貼身露背長裙唱《你好嗎》和《願》,演唱會結束。

