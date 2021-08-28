方皓玟首開紅館騷性感曬腹肌 12半裸猛男伴舞掀高潮

記者：柯美

攝影：劉永銳

方皓玟（小明）首個紅館演唱會前晚揭開序幕，她換上多套歌衫，當中穿上低胸高衩流穗長裙唱《異流》時，由12名半裸猛男伴舞，她大跳椅子舞，又拗腰、擘腿，其中一幕眾猛男瞓在一張長枱上，將方皓玟抬高，以人肉輸送，她邊唱邊被猛男輸送，掀起全晚高潮。

與RB主音6號互相傾慕

前晚邀來RubberBand（RB）、林家謙及同門師妹章尾而擔任表演嘉賓。RubberBand主音6號（繆浩昌）首先出場，獨唱方皓玟的《All We Have Is Now》，6號唱畢後說：「雖然這首歌是我跟小明一齊寫，但首次對住那麼多人唱，感到好開心。」方皓玟大讚6號唱得好。RubberBand其他成員一起現身，6號稱方皓玟跟RubberBand的關係，是互相需要大家幫忙時便會出現。方皓玟插嘴說：「因為我們互相傾慕。」6號說：「都是，但大家已經結婚。你的騷由麥花臣到九展Star Hall，RubberBand都不缺席。這首歌在很多場館都唱過，但紅館未唱過，很想和小明一齊唱。」然後兩人合唱《終於好天氣》。

望大家保存風骨向前走

RubberBand唱《發現號》時，6號說：「可以再回紅館，多謝小明和搞騷的老朋友。」全場觀眾high爆站起來；RubberBand演出期間，熒幕打出方皓玟的說話︰「骨氣，是當你在黑暗中，能拯救你的最後一把尺！希望大家繼續保存這份風骨向前走！」

好proud of自己是香港人

林家謙彈鋼琴現身，全場觀眾意外又興奮，他與方皓玟合唱《聽風》，再自彈自唱一曲《一人之境》。最後同門師妹章尾而登場獨唱《I Wanna be Strong》。

之後方皓玟在一片燈海下獻唱《你是你本身的傳奇》，她說：「點解搵章尾而做嘉賓？因為自己一直有個心願，希望透過微細的力量，用音樂給世界帶來更美好，發覺原來很多人心目中都是一樣，想世界更美好，努力做很多事情和付出，不是為自己，而是為下一代年輕人，好proud of自己是香港人。」全場掌聲不絕。安歌時她換上白色貼身露背長裙唱《你好嗎》和《願》，演唱會結束。

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