楊紫瓊爆元華演《尚氣》

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)下周四在港開畫,早前缺席洛杉磯首映禮的楊紫瓊,連續兩日透過社交媒體發放多張幕後拍攝花絮照片,隔空為新片造勢,除了跟扮演奸角「文武」的梁朝偉合照外,最令人感意外的是《功夫》男星元華亦在片場出現,而且跟楊紫瓊穿著同款戲服,暗示二人或有同門關係。事實上,《尚氣》導演達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)在兩星期前已在社交媒體公開他跟元華合照,當時已有網民猜測,元華可能客串一角。