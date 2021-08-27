楊紫瓊爆元華演《尚氣》

「黑豹妹」拍戲受輕傷

另一Marvel新片《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）剛於今年6月在亞特蘭大Pinewood製片廠開鏡，由於男主角卓威博士文（Chadwick Boseman）去年因腸癌逝世，有傳續集由飾演其妹的萊蒂茨亞韋特（Letitia Wright）接任「女版黑豹」，代兄統領瓦干達。後者日前拍攝一場特技戲分時發生意外，雖然只受輕傷，仍被送往波士頓某醫院接受檢查，證實無礙即繼續拍戲，盡顯專業精神。

至於湯賀蘭（Tom Holland）主演《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）前日公開首條預告片，粉絲反應空前熱烈，上架首24小時即錄得3.55億次點擊，打破另一Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》的史上最高2.89億次紀錄。