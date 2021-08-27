馮允謙摸胸讚結實 陳卓賢搞笑嗌非禮

馮允謙：對望一眼感安心

完騷後二人接受訪問，提到Ian粉絲較多，Jay坦言沒有感壓力，因為無論多少觀眾在場，他一樣享受台上演出過程，更讚Ian粉絲很可愛，令氣氛好好。Jay續說今次開騷跟Ian分一半也不介意：「很開心，因很久沒開騷。我和Ian是朋友，台上見到他感安心，即使忘記歌詞，對望一眼就有安全感和信心。」Ian稱要向實力派的Jay學習，彼此合作擦出火花，不是互相比較。

Ian不介意被好友抽水

重提Jay在台上摸Ian的胸肌，令Ian險入不到歌。Ian笑稱不介意被好友狂抽水：「大家只是當玩，我一早給Jay通行證，在舞台上任摸，私下則不會這樣，粉絲應該不會妒忌Jay。」為了今次音樂會，Jay最近見Ian多過見家人，又感嘆女友不在港。Ian亦承認見Jay多過見媽咪，但沒有提女友盧慧敏（Amy）。

記者：林蘊兒

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