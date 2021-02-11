ERROR想聲演18禁電影 193笑保錡專心食沙律

「有懶音是個人風格」

問到首次配音的感覺，阿Dee（何啟華）稱感新鮮，希望接多些配音工作。肥仔（梁業）則希望聲演更黐線的角色；阿Dee即提議18禁題材，大家可以玩到很癲。肥仔和應說：「就叫《鱷魚君的最後18禁》。」問他們配音最難是否懶音這一關？阿Dee笑稱懶音方面是要改善，但大家應該不會理，最緊要是發揮ERROR本色。193認為有懶音也是個人風格的一種，字正腔圓便不是他們。他又自爆因不懂用聲，故配音時感吃力，配到幾乎失聲。

問到ERROR若只剩下最後100日，會想做什麼？四子異口同聲笑說最想「姦淫擄掠」，他們各自擔任不同角色。193又稱最想回到原始時代，大家不穿衣服，不知其他成員敢不敢。193之後再認真說，若剩100日會即刻辭職，不再掙錢，而是去瘋狂花錢。阿Dee和肥仔最想環遊世界，肥仔更提出想與193舉行一場拳賽，但遭193拒絕：「我不想囉，剩下100日還打架？」保錡則希望到世界不同地方開100場演唱會，作為藝術表演者，能在舞台結束生命真的無悔了。

保錡不受桃色風波影響

問保錡可有受近期的桃色風波影響工作？他自嘲工作向來不多，沒什麼影響，都是專心工作，有什麼便做什麼。193則取笑對方得兩樣嘢專心，就是工作和食沙律（保錡女友張沛樂）。

記者：陳釗