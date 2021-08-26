「最優雅的鼓手」 享年80歲 滾石樂隊Charlie Watts逝世

1941年在倫敦出生的Charlie Watts自幼喜愛爵士樂，少年時代開始學習打鼓。藝術學院畢業後，在廣告公司擔任平面設計工作，公餘時間加盟藍調樂團Blues Incorporated，並在夜店演出時認識Brian Jones、米積加（Mick Jagger）及Keith Richards，力邀Charlie加盟，加上低音結他手Bill Wyman，組成5人陣容的滾石樂隊。

據報米積加和Keith最初認為Charlie技藝太超群，願意削減自己及其他成員的酬勞，給Charlie合理待遇。Charlie也曾在訪問中表示，本不喜歡搖滾樂，是失業免租跟米積加和Keith同住期間，Keith介紹他聽很多搖滾經典，從而改觀。往後Brian Jones早逝，Bill Wyman離隊，但米積加、Keith和Charlie始終在陣中，包括2003年來港為維港巨星匯演出，Charlie的鼓聲多年來為《Brown Sugar》、《Start Me Up》等滾石金曲的節奏定調。

參與設計封套及舞台

雖然被外界視為搖滾巨星，對於巡迴演出，Charlie又愛又恨，他喜歡跟隊友在台上jam歌，但不諱言對追星尖叫的粉絲，感覺可怕及討厭；巡演結束總是想第一時間回家，並把每個逗留地點的酒店房間繪畫下來，其藝術天分亦協助滾石樂隊設計唱片封套及演唱會舞台等。

Charlie Watts在搖滾樂殿堂佔一席位，曾獲《滾石》音樂雜誌選為史上最偉大鼓手第12位，但他始終最鍾情爵士樂，有自己的樂隊並推出過多張唱片。有別於一般搖滾樂手的牛仔褲便服打扮，他不時西裝筆挺，結上領帶，打扮優雅，多次獲媒體選為最佳衣著人士。沒有駕駛執照的他，卻愛蒐集不同款式的汽車，有時只會在停車場欣賞這些「美麗物件」。

搖滾異類 對妻專一

有別於滾石隊友的緋聞不斷，Charlie Watts於1964年跟Shirley Ann Shepherd結婚，一直恩愛，Charlie把1980年代能脫離毒海，也歸功於跟太太的穩定關係，兩人婚後育有一女Seraphina及有一名外孫女Charlotte。Charlie於2004年確診喉癌，經治療後康復。本月初他以健康為由，請辭滾石樂隊的美國巡演，沒想到3周後就傳來他的噩耗。

Charlie Watts的死訊傳出後，除滾石隊友米積加和Keith Richards發放照片悼念外，披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）和靈高史達（Ringo Starr）、艾頓莊（Elton John）等，亦發文致哀。美國搖滾女歌手Joan Jett的帖文形容對方「是搖滾樂中最優雅和高貴的鼓手，他的演奏恰到好處，不多不少，他真的獨一無二」。