開騷互相示愛 陳卓賢心心眼令馮允謙心動

Jay與Ian分別穿著黑白服裝合唱《開始倒數》及《正式開始》為音樂會揭開序幕,之後各自獨唱,大曬唱功。Ian一向怕羞,自稱最擔心在台上說話,他跟Jay齊說:「大家食咗飯未?」令全場觀眾大笑。

互笠高帽

分享演出心情時,Ian說好開心與Jay一齊唱歌,他很喜歡對方的歌,好榮幸有機會同台合唱。Jay亦表示好欣賞Ian,並笑說:「你望吓佢對眼有心心㗎。」台下粉絲瘋狂尖叫,Ian靦腆掩面傻笑。

Jay與Ian唱出合作結緣的《DWBF》時,Ian對Jay說:「I love you, Jay.」Jay回應「You love me? I love you too, Ian.」展現兄弟情。

Jay自彈自唱《Days, They've Gone Too Soon》送給去年因疫情離世的嫲嫲,他說:「雖然她冇機會聽到這首歌,但我相信她這晚在這裏,特別送畀嫲嫲。」Ian與Jay合唱MIRROR的《IGNITED》時,Ian提議觀眾起身,掀起全晚高潮。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com