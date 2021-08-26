拍港姐宣傳片 與莫韻諰孭重飛吊威也騷身手 大熱梁凱晴：每個都有表演機會

梁凱晴表示首次吊威也覺得很開心和新奇，雖然沒學過功夫，但有「舞」功底子，曾學過中國舞和拉丁舞，她說：「動作上都有少少難度，但覺得自己好像Marvel人物，很開心。」現場見她重複拍了十數次，梁凱晴承認有少少攰，不過都希望可做多幾次，想拍出最靚效果，亦很享受其中。被視為大熱的她不覺得孭重飛，認為每個佳麗都有表演機會。

同樣首次吊威也的莫韻諰，透露試做動作時有點緊張，雖然無畏高，但吊威也做側手翻，感覺與在平地上做側手翻不同，難度在於要用腳力蹬起，還要挺胸收腹擺甫士，她笑說：「事前只得不足一日時間去練，不過我有玩開跳彈牀做前、後空翻，加上有工作人員睇住，所以都不怕。」

梁菁琳小休歸隊

梁菁琳日前因敏感缺席港姐活動，昨日歸隊參與拍攝，精神狀態不俗。梁菁琳表示休息後，身體已穩定下來，並說：「我本身是敏感體質，加上當日血壓偏低，狀態不好就易頭暈，現在已好很多。」

可擔心身體狀態影響決賽表現？梁菁琳說：「都會照做，無論身體狀况如何，都會盡量做到最好，這是對比賽的尊重。」梁菁琳表示已看過醫生，她一直有服抗敏藥控制情况，並說：「之前落水拍攝時都有皮膚敏感，靠化妝遮蓋。」對於要吊威也，她稱有玩空中瑜伽等運動，所以不怕。

落選梁允瑜自揭曾為情自殘

今屆港姐佳麗梁允瑜日前在準決賽首輪淘汰，參選期間曾爆出「粗口事件」，落選後她估計與其負面新聞有關，覺得港姐賽制不適合她。梁允瑜日前在社交網發文談感受，說得知落選好驚訝及呆了，很想知落選原因，覺得可能因她的一段過去。梁允瑜自揭過往曾為愛情失去自我，曾𠝹手死去活來挽留前度，被分手後喝醉說了粗口發泄，朋友錄下取笑她。

被人身攻擊感壓力

梁允瑜慨嘆：「為何說粗口食魚蛋好像是死罪，像犯法般，人誰無錯、無過去，年輕時沒犯過錯，何况是我3年前大學時的生活，是不是因為以前的事，就可以斷定我的人格，否定我的所有。」

她稱有些真相被加鹽加醋，誇大說法，感到有點委屈，落選對她也是解脫；參選期間面對一連串人身攻擊和惡意批評，承受巨大壓力，現在可以做回真正的自己，不再被困於別人對她設定的規範。

記者：陳釗