戴祖儀譚嘉儀錄影《勁歌》鬥性感 鄭融被嘲打扮似睡衣

祖儀對爭獎抱平常心，她指跟涂毓麟推出合唱歌是新嘗試，能跟小鮮肉拍檔，已當自己贏了。嘉儀好開心今年跟不同班底一起創作新歌，不敢奢求與小鮮肉合作，祖儀笑說：「嘉儀好有實力，拍MV已經有靚仔男主角，不用試。」

鄭融帶拖鞋替換減負荷

鄭融穿5吋高跟鞋配性感打扮，右腳背貼大塊藥膏，她自嘲大頭蝦露出破綻，拍照前忘記移除膠布，傷患已持續半年，因拍外景時差錯腳扭傷，最近她學禪柔運動幫助復元，她說：「受傷後一直隱隱作痛，去照磁力共振發現入面積水，我都擔心影響跳舞表現，最近上跳舞班測試活動能力，都好小心就住跳。」她入行多年，已習慣著高跟鞋襯衫，好難放棄，唯有帶對靚拖鞋隨身，收工立即換鞋，減低患處的負荷。說到女歌手性感大戰，她指工作時希望展現最美的一面，以喱士性感內衣搭配，「林奕匡見到我時發出嘩嘩聲，又笑我套衫似睡衣」。

陳凱詠所屬環球唱片今年跟無綫破冰，她表示最近多了機會參與不同節目，也期待第一次錄影勁歌優秀選，但對爭獎信心不大：「我在獎項方面不會想太多，可以參與大派對見識已開心，我想要實際回報，見到觀眾畀反應。」

谷婭溦新歌發泄不受重視

谷婭溦被發現睇精神科醫生時，在診所內爆喊，她直認受到早前接種疫苗時疑被打「空針」事件影響，心情驚慌又憂慮：「醫生建議我不停催眠自己，每天起牀對自己說很健康，就會冇事，最近的確有點好轉，壓力減少，但服食藥物導致體重上升，之前減了10磅，現在體重回升7磅，擔心上鏡好腫。」她提到新歌《倔強》，歌詞道出她不受公司重視的心聲，好多朋友都指歌曲內容到肉、大膽，擔心她因此遭公司雪藏：「我不過是唱出這幾年經歷及發生過的事，是一種發泄，亦有正面信息，表達遇到困難，要堅持走落去，變成一種動力。」

記者：鍾一虹