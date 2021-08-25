【開箱】《嗜血之蝗》非驚慄片 諷刺人類濫用地球資源的寓言書

密集恐懼症者慎看

《嗜血之蝗》是法國導演Just Philippot首次執導長片，Netflix劇集《凶山零訊》女星Suliane Brahim扮演單親媽媽薇吉妮，為了照顧一對子女：15歲姊姊蘿拉和7歲弟弟加思東，一直靠養殖蝗蟲作為飼料轉售圖利，可惜好景不常，產量愈來愈少，加上附近居民投以歧視目光，一家三口苦不堪言。某日母子意外發現蝗蟲吸血後繁殖速度急升，為了掙錢決定鋌而走險，最後情况失控，演變成一場人間悲劇。

眾所周知，蝗蟲是農夫的天敵，皆因牠們空群而出，在迅雷不及掩耳間，便能把大量農作物吃掉，雖然損失慘重，卻不致襲擊人類。《嗜血之蝗》改頭換面，把蝗蟲設計成吸血怪物，對於有密集恐懼症的觀眾來說，單是見到戲中溫室佈滿密密麻麻的蝗蟲，不用殺人見血，足已毛骨悚然。

諷刺人類由貧變貪

電影諷刺女主角「由貧變貪」，心態刻劃細緻入微，由最初蝗蟲產量欠佳，影響一家生計，隨着吸血變異，逐漸收成豐厚，但她仍不滿足，不單以己之血作為飼料，就連家中寵物甚至鄰居牲畜亦雙手奉上，某程度上跟巫師獻上活人祭品的恐怖片情節，不謀而合。

單親媽媽忙於賺錢，親子關係愈見疏離，女兒含恨在心，於是破壞溫室泄憤，造成不可挽救的結局。如果抱着觀賞《毒蛇嚇機》之類驚慄片的心情，祈求《嗜血之蝗》給予同等官能刺激，影迷肯定失望而回，因為全片最具視覺效果的「蝗蟲殺人」震撼畫面，僅佔結局10分鐘左右，或許這就是影評網站「爛番茄」觀眾好感度僅得28%的主因。如果換個角度，把它視為諷刺人類過度開採大自然資源，最後自食其果的寓言書，心理上會否好過一點？

劇本破綻多不勝數

問題是此片劇本破綻甚多，部分更愚昧得令人摸不着頭腦，例如弟弟加思東發現蝗蟲有吸血特性，竟然不感害怕，反而任牠們吸吮自己傷口；薇吉妮男友為了殺滅蝗蟲，於是放火燒掉溫室，結果令牠們傾巢而出，造成更大災害。恐怕這些行徑，都不是一般人所能理解吧？

電影結局更離奇失控，蝗蟲逃離溫室，理應亂竄四散，戲中變成殺人機器，只追着薇吉妮的男友和女兒而噬，她呆站在屋外，反而絲毫無損，莫非蝗蟲吸血以後，不單繁殖能力變強，就連智慧亦急速增長？最後薇吉妮為救愛女一幕，更加出人意表，恐怕並非每個觀眾都能理解和接受。