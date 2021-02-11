韓團NCT香港成員被指為錢拍拖 黃旭熙要女友送車送樓

文：蘇珮欣

在香港土生土長的黃旭熙（Lucas），2015年透過S.M娛樂主辦的選拔賽，加入該公司成為練習生，並於2018年以男團NCT成員出道，成為S.M娛樂首名香港藝人。Lucas憑藉高大英俊的外形，大受粉絲歡迎，也獲公司重用，兼任組合NCT U、Super M、WayV成員。除了韓國之外，近年他在內地發展也很順利，曾參演《奔跑吧》等綜藝節目，人氣高企。

舊愛自嘲人肉提款機

據韓媒昨日報道，一名自稱是Lucas前度女友的A某，透過社交媒體Twitter公開與Lucas的手機短訊紀錄及截圖，女方指摘Lucas欺騙感情，當初主動向她示好，待取得手機號碼後，二人開始交往，過去多年離離合合，直至Lucas表示工作繁忙且感到疲累，最終分手收場，然而拍拖期間，Lucas不斷在女方身上「攞着數」。

A某指Lucas放假時，會到女方住所約會，拍拖使費全由女方支付，甚至要求她代購香煙。Lucas辯稱由於藝人身分，不方便外出購物，就連使用信用卡，亦擔心被經理人發現，所以要求女方代支。A某多次購買名牌給Lucas，後來他說：「我現在賺到錢，除了買車或樓，其他都不要送給我。」

A某又提到Lucas想去酒店度假的話，先發短訊要求女方訂房並付款，完全當她是「人肉提款機」，後來卻批評女方行為像粉絲，要求跟她分手，令她患上抑鬱症。A某上月曾向Lucas表示會考慮提告，他即失去聯絡。對於有關指控，S.M娛樂表示沒有回應。巧合的是，今日（25日）Lucas將與WayV隊友黃冠亨（Hendery）推出合唱歌《Jalapeno》，未知這宗桃色糾紛，會否影響銷量。

提起NCT，它的分隊NCT 127將於下月17日推出全新專輯《Sticker》，S.M娛樂表示，新碟提早本月23日開始在韓國及美國預售，首日即錄得132.9萬張紀錄，相信新碟有望打破該組合去年3月推出《NCT #127 Neo Zone》熱賣125萬張的佳績。

朴有天再爆性醜聞

另一方面，曾經捲入性侵及吸毒而被捕的男團JYJ前成員朴有天，日前與經理人鬧出合約糾紛後，昨日再爆性醜聞。自稱前娛樂記者的韓國YouTuber金勇浩在網上節目表示，一名曾經支持朴有天的粉絲，早前在他的社交媒體留言鼓勵，後來收到朴有天來電，邀請她出外飲酒，女方以疫情為由拒絕，但仍保持聯絡，某日朴有天要求女方帶多一名朋友，跟他一起發生關係。金勇浩又預告稍後將會公開朴有天與JYJ成員發生金錢糾紛的內情。