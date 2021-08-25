苦練劍擊博新劇跑出 鄺潔楹誓搣甩有錢女標籤

首度參演正劇的鄺潔楹，感覺與處境劇相比大不同，她說：「我以為會一直拍處境劇，參演處境劇時可說是個幾無想法的演員，叫我做什麼就做什麼，始終入行是當主播，一開始真的沒想過拍劇，初時對演戲冇信心，好彩有這個機會。直到參演《七公主》，開始對演戲有想法，拍攝前我特別報名上戲劇班，知道有很多地方要改善，還要搣甩處境劇『陣除』。」

愈練愈矮 雙腿變粗

隨着奧運金牌劍神張家朗效應，《七公主》提早播出，重點宣傳亦落在劇中玩重劍的鄺潔楹身上，要塑造身形矮小的她為劍擊高手，她的確下了不少苦功。鄺潔楹說：「可能我先天條件比人差，原本訓練兩個月變成4個月，沒有想過要練那麼長時間，雖然我咁細粒，拿着把劍都幾重和比較吃力，但教練好嚴格，每日練刺擊不夠500下不准停，當時覺得自己似劍擊運動員多過一個演員。沒想過第一次拍正劇就要付出這麼多，得着是手臀練到無拜拜肉，但因為要長期練弓步，對腳練到有少少粗及鴛鴦，最大問題是本身對腳已經短，搞到個比例仲差咗，加上要穿全白套裝備，好大鑊，望落真的幾細粒。」

遺傳母親性格好勝

鄺潔楹為演出硬着頭皮辛苦練劍擊，全因遺傳了母親的「好勝」，她說：「有網民話叫個最細粒的玩劍擊唔好玩啦。我份人就是鍾意挑戰，都很好勝，最後一場戲要耍世界級冠軍動作，我堅持親身上陣，不用替身，因為練了那麼多個月，要用替身覺得好唔型，最後場戲拍了8個鐘，過程是艱辛，但我做到了。聽聞剪出來只得3分鐘，我仍覺得好值得，可以好驕傲講，我全部都是親身上陣。」

自揭入行前黑歷史

29歲的鄺潔楹承認初入行時很介意公開私相簿，怕被人話整容，不過現在心態不同，覺得別人指她整容，變靚了而她又沒有整，計落賺了，故早前公開在美國讀書時，化濃妝的經典照片，她說：「對於被標籤為有錢女或被質疑整容，我反而最介意是被批評演戲差，因為這是我的工作，某程度上，即是話我工作表現不佳，我就要好好檢討。」

鄺潔楹認為被標籤有沒有錢只是八卦一則，在香港有錢人多的是，她說：「講真如果我屋企好有錢，我真的會不工作，父母白手興家，一直以來灌輸給我的，都是賺錢好困難。雖然讀大學時，我也曾經試過拿着家人給我的信用卡亂花錢，我也認『公主』過，但到大學畢業，屋企即取消給我的所有零用錢，要靠自己。家人知我沒有理財觀念，無啦啦幫我買了幾份保險，當時搵工又有壓力，心想可有想過我的感受？第一份工是文職，為了慳錢，日日帶飯，搬去與哥哥同住方便返工，還要幫手交管理費。」

但她一直堅持母親所教的，要有自己事業，不要想着嫁個有錢人，故一直努力工作，她說：「我曾一度以為31歲可以圓置業夢，但被疫情影響了很多工作機會，仍需努力。」

記者：林祖傑

服裝：tout a coup

髮型：terrence chan @ hair

化妝：king yip