分手原因不止一個 李佳芯否認向陳炳銓逼婚不遂

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

「大家有共識 幾時達成講緣分」

李佳芯（Ali）爆出與陳炳銓分手原因後，昨日首度出席活動。被問到之後拍拖，會否不敢再主動向男方提婚？Ali認為這個年代若遇到對的人，就應該講，「我不覺得女仔求婚不好；其實我沒有求婚，我覺得只要大家有心為將來走下去，這個話題一定會講，誰提出也沒關係。（你有否提出過？）當然有講過，尤其是一段咁長的關係，大家亦有共識，但幾時達成就要講緣分」。至於傳她搬入市值3000萬元的千呎豪宅？Ali笑稱每次出入某個地方，就會說她搬到那裏，多謝大家關心，她稱對居住的地方很易滿足，夠用便可以，現在仍努力儲錢，希望為自己及家人帶來更好的生活，當然想買樓，但掙錢很辛苦，要睇定啲先。

與粉絲做義工 望成立慈善基金

Ali昨日獲大批粉絲到場支持，她說已很久沒出席商場宣傳活動，不過私下有跟一班粉絲做義工，探訪老人、視障、聽障和輕度弱智的人士，希望帶出共融信息。若將來有能力，她亦希望成立慈善基金，利用自己的影響力幫助更多人。

馮盈盈想拍續集演機械人

馮盈盈與麥美恩一起受訪。馮盈盈自爆在《智能愛人》一場昏迷戲真的睡着了，「因拍攝行程緊密很累，所以一上牀就入睡了，我想都睡了45分鐘，不過我睡得很專業，無打鼻鼾」。提到《智》劇助無綫劇集收視回升，兩人可希望拍續集？馮盈盈稱若開拍續集，她想挑戰扮演機械人，「其實我當初收到劇本時，我以為自己演機械人，現在都有觀眾估我真身是否機械人」。

麥美恩望「變性」做男人

麥美恩則希望飾演被人捉了變成機械人，還要「變性」做男人，應該很好玩。談到劇中與Ali的一場椅子舞戲分，麥美恩稱從未跳過如此性感的舞蹈，事前劇組安排她們學了個半小時基本功，當中有個鏡頭要吊威也倒吊，但因要拍大頭的關係，故不能用替身取代，開心觀眾喜歡這一幕。

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