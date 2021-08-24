《蜘蛛俠：不戰無歸》預告片外泄 奇異博士打開多元宇宙 八爪魚博士再度登場

Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）早前接受外媒訪問時，被問到《蜘蛛俠：不戰無歸》何時才肯揭開神秘面紗？他笑說在此片正式公映前，大家一定有機會看到預告片。據知情人士透露，湯賀蘭主演《蜘蛛俠》三部曲的最終章，首條預告片早已安排今日在「賭城」拉斯維加斯舉行的CinemaCon影視博覽上獨家首播，然後再在網上公開。傳聞是否屬實，今日自有分曉。

外泄預告片未完成後製

CinemaCon舉行前夕，一條尚未完成後期製作的《蜘蛛俠：不戰無歸》預告片率先在網絡瘋傳，片段清楚可見Wassila Lmouaci字樣的水印，他是《雷神奇俠3：諸神黃昏》及《蟻俠2：黃蜂女現身》等Marvel超級英雄片的視覺特技監製，暫時未知片段外泄，是否跟他有關。

片段長約兩分21秒，首先見到飾演「蜘蛛俠」彼得柏加的湯賀蘭，拖着女友辛蒂雅（Zendaya）進入校園，好友積及巴達隆（Jacob Batalon）亦在附近，然而周遭學生的目光相當奇異，估計跟彼得的真正身分已經暴露有關；然後鏡頭一轉，他來到奇異博士的大宅，後者隨手一揮，壁爐立即生火，其後再展法術，似把彼得帶到另一平行世界，奸角「八爪魚博士」隨後登場，說出「你好，彼得」，而蜘蛛俠亦擺出作戰姿態，準備還擊。

《蜘蛛俠：不戰無歸》拍攝期間，網上流傳英國男星艾佛莫連拿繼2004年上映《蜘蛛俠2》後，將會再度扮演八爪魚博士，如今預告片外泄，足以證明傳聞可信。至於其他傳聞包括前兩代蜘蛛俠：安德魯加菲（Andrew Garfield）及杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、占美霍士（Jamie Foxx）扮演奸角「電魔」等亦會一併客串？相信在下一條預告片才會揭盅。