不介意被笑「冲涼自拍事件」 吳偉豪首任司儀認「甩轆」

以港姐師姐身分出席的蘇韻姿，亦不介意與周嘉洛的緋聞被擺上枱，對於有人稱呼她「嘉洛嫂」，蘇韻姿自言都是第一次聽，高攀不起，都是說笑而已。問到嘉洛何時歸隊？她說暫時劇本未見對方戲分，並趁機「𢱑撈」，笑言他們也可crossover其他劇集。

卸任在即的謝嘉怡表示，前晚港姐準決賽宣布淘汰佳麗一刻，她在台下非常緊張，心跳得很快，勾起去年參賽時的感覺。今屆也有混血佳麗施茉莉，謝嘉怡表示之前曾以過來人身分，向對方分享廣東話進步的心得，「我叫她放鬆，努力學習，練多一點便OK」。至於卸任感言，她坦言還未想，但一定會親自準備，最多找人幫手執一執字眼。

謝嘉怡對首次穿上「港式」校服大感好奇，稱校裙圖案很有蘇格蘭的感覺，反而她在蘇格蘭時的校服設計很簡單，她亦七八年沒穿過校服。謝嘉怡自言是乖學生，沒試過逃學，還很喜歡返學，「我讀書時真的沒人追，雖然初戀對象是同學，但我們畢業後才開始，只拍拖很短時間」。

記者：陳釗