市民圍觀 笑指唔使檢疫 妮歌潔曼花園街租攤檔拍劇

記者：林祖傑、 鍾一虹

攝影：鍾偉茵

妮歌潔曼跟《別告訴她》華裔女導演王子逸有份監製的《Expats》，將在亞馬遜Prime Video播放；在港取景亦落重本，除租用花園街其中一段攤檔拍攝外，也租了水務署辦公室舊址，搭起白色大型帳篷供逾百臨時演員換衫及休息，並安排拍攝用的重型汽車停泊。

埋位除罩

花園街拍攝現場設置售賣油紙傘、炭燒雞蛋仔與風車等攤檔。晚上8時，妮歌潔曼現身，拍攝她逛攤檔的戲分。未埋位時有保鑣陪伴左右，她試位時也戴着口罩，直至正式拍攝才除低，現場所見她完成鏡頭後會立刻戴上口罩，並往休息。

妮歌潔曼在花園街拍戲的消息傳出後，引來不少市民往睇熱鬧，有人拍片時提到妮歌潔曼獲豁免檢疫；至昨晚近11時，大隊仍在繼續拍攝。