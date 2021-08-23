《爆機自由仁》蟬聯美國票房冠軍

新上映的動畫電影《汪汪隊立大功大電影》（PAW Patrol: The Movie）開畫收450萬美元，緊隨《爆機自由仁》之後，成為票房亞軍，估計首周末可收1400萬美元，成績不錯。在港發展時曾是情侶的吳彥祖與Maggie Q，先後回美國定居，巧合地兩人同有新片《回憶潛行》（Reminiscence）和《復仇殺姬》（The Protege）周五（20日）在美國開畫，不過成績麻麻。吳彥祖伙拍「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）等主演的《回憶潛行》，由《西部世界》麗莎采兒（Lisa Joy）執導，周五開畫日收67萬美元，未知是否與串流平台HBO Max同步上架有關。至於Maggie Q跟《飛鳥俠》米高基頓（Michael Keaton）和《危險人物》森姆積遜（Samuel Jackson）合演的《復仇殺姬》，成績較佳，約收110萬美元，預計首周末排在票房榜第7位。