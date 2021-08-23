梁朝偉為《尚氣》奸角平反 劉思慕動作戲被指似成龍《紅番區》

早在2013年上映的《鐵甲奇俠3》，Marvel電影公司找來金像影帝賓京士利（Ben Kingsley）扮演冒牌奸角「傅滿洲」（又稱滿大人），為此角色現身Marvel電影宇宙（簡稱MCU）埋下伏線。直至2019年宣布開拍《尚氣與十環幫傳奇》，邀請梁朝偉飾演十環幫話事人，粉絲以為終於等到正牌傅滿洲出場，卻有傳內地不滿此角色有辱華之嫌，電影公司隨即宣布改名文武，但仍遭內地網民抵制，令此片上映無期。

入行39年首次主演荷李活片的梁朝偉，上周缺席《尚氣》洛杉磯首映禮，日前接受新加坡時尚雜誌《ELLE MEN》訪問，首次開腔為角色辯護，表示電影公司要求他為傅滿洲一角注入新生命，儘管角色改名文武，但他從不以奸角看待，「文武一直渴望被愛，所以結婚生子，我更好奇他是如何培養出反社會、自戀狂，甚至偏執的性格？」

梁朝偉又透露此片導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）認為，文武一角極具層次，因此希望由他飾演，二人經過詳談，他終答允演出，原因是「我相信導演，而且很想參與一些過去從未演出的作品，就是亞洲超級英雄片，我反問自己，何樂而不為？」

成家班任武指

為了宣傳新片，電影公司昨日發放一段名為「你覺得他似懂功夫嗎？」（Does He Look Like He Can Fight?）的短片，講述一直隱藏實力的劉思慕，不甘好友奧卡菲娜（Awkwafina）在巴士上遭壞蛋欺凌，挺身而出，上演一幕英雄救美的動作戲。其中一幕是他以外套作武器，有心水清的網民覺得熟口熟面，隨即想起成龍舊作《紅番區》。

1995年上映《紅番區》講述成龍扮演香港警察馬漢強，在梅艷芳接手經營的紐約布魯克林區超級市場內，目睹流氓惹事生非，於是出手教訓，巧合地亦是以外套纏住壞蛋雙手，然後痛毆對方。據報《尚氣》請來「成家班」的鄭繼宗（Andy Cheng）擔任動作指導，難怪如出一轍。