田馥甄首奪金曲歌后 蛋堡擊敗林俊傑封歌王

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田馥甄出道19年，憑《無人知曉》奪最佳華語女歌手獎，打敗萬芳與蘇慧倫等成為金曲歌后。蛋堡（杜振熙）則以《家常音樂》擊敗林俊傑、韋禮安、吳青峰與李泉等獲最佳華語男歌手獎，奪得金曲歌王。

年度歌曲獎得主是盧廣仲的《刻在我心底的名字》、方大同憑《麵麵》獲最佳單曲製作人獎。特別貢獻獎得主是羅大佑，評審團獎由《給你們 Dear All》的萬芳獲得。

上台領獎腳軟

田馥甄獲好友吳青峰頒予最佳華語女歌手獎，她感動說：「喔！我是一個登山者，是爬百岳（台灣一百座山峰路線）的，但剛走那一段樓梯，我真的腿軟了。」她續說：「我是愛唱歌的女孩，從小時候在家裏的浴室忘我地高歌，媽媽，我沒有浪費水費，我拿金曲獎了。從小時候的浴室，唱到S.H.E的舞台，再到了這個舞台，要感謝的人很多，謝謝我的爸媽、Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺），還要謝謝我的好友、山友青峰，謝謝何樂音樂，做我堅強後盾的工作人員。」她也不忘感謝前東家華研。

見青峰強忍淚水

Ella看到田馥甄得獎後，在微博說：「啊啊啊啊啊，還在尖叫中，真的太為馥甄開心了啦。」田馥甄表示Selina和Ella都為她感動，爆料說：「Selina說原本打算穿睡衣聚會，現在要穿金戴銀去慶功了。」

她透露最開心從好朋友青峰手上獲獎，當時用唇語對他說「我愛你」，青峰也跟着說「愛我」，她強忍着淚水。

林俊傑睇直播恭喜新歌王

萬芳獲評審團獎，事前很多音樂人預測她會得到金曲歌后，最終輸給田馥甄，她笑說：「預測都不準，下次不要聽預測了。」她說能夠入圍已非常感謝。

林俊傑在新加坡看頒獎禮直播，競逐金曲歌王的他，敗給蛋堡沒有失望，大方鼓掌跟對方說「恭喜」，表示未能得獎沒有覺得遺憾。