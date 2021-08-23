捲桃色風波首現身 保錡有兄弟撐無損心情

兄弟幫口解圍

對於被指「溝女」，193（郭嘉駿）搶答：「作為男人都會『溝女』，好正常。」阿Dee（何啟華）附和：「『溝女』和溝通是一線之差，睇你點睇。」獲兄弟護航的保錡說：「經過今次事件，發現ViuTV真是個好地方，我會同ERROR成員好好溝通工作上的動向、做得更好，心情無受影響、仲幾開心。」

問保錡是否不想提及與韓子亮的是非？他繼續遊花園，193幫口：「不是真的就不需要回應，每一日都有好多事衝着我們而來，不在乎亦不會理，自行調節心情便可。」肥仔（梁業）解釋「搶咪事件」引發韓子亮不滿保錡，其實源於拍節目，大家跟韓子亮開玩笑，不料對方誤會。193打圓場：「如果將來有機會，也希望跟對方再合作。」

不回頭望 做好自己

問保錡有否後悔拿「搶咪事件」開玩笑？他說：「人生每一日都是新的一天，不用回頭望，每日都要做好自己。」保錡是非不斷令粉絲擔心他再收埋自己，阿Dee搞笑說：「九龍灣個雪櫃無位了。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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