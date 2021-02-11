MIRROR不敵「鄧謝配」 友誼賽大敗 Edan幫高層報仇 肥仔要害被擊中

肥仔（梁業）早前在活動打排球擊中ViuTV高層魯庭暉，呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）稱要為魯生報仇，肥仔被眾人抬起張開腿，被排球打中要害當場大叫「唉唷」倒地，面露痛苦表情。輪到肥仔進攻，他將球打向Edan，Edan被打中胸口扮暈倒，向鄧麗欣呼救。

MIRROR和ERROR成員分成4組輪流與鄧俊文和謝影雪對戰5分鐘羽毛球比賽，賽前被睇好的Ian（陳卓賢）表現失準，連環失球。港隊以11比2勝出，Tiger取得其中1分。

「鄧謝配」綵排留力

MIRROR受訪時，提到Edan為魯庭暉出氣，變成與肥仔互鬥，Edan笑說：「為老闆當然需要，大家情緒激昂，想我做這件事，不過我和肥仔都有就力打。」跟港隊「鄧謝配」打羽毛球切磋，Jer（柳應廷）爆謝影雪與鄧俊文綵排時留力，正式時加大力度，Tiger搞笑說：「他們跟我們打完進步了。」

Jer表示能與羽毛球港隊一會，非常開心，並說：「原本要開工，取消後不休息都要來打。」對於謝影雪似偏心他，Jer即賣口乖：「雪雪（謝影雪）打波好charm，她是我女神，後台大家影合照留念。」

Jer新髮型被笑似路人

Jer為拍新戲剪短髮，呻新髮型被Edan取笑：「Edan笑我剪髮後似路人，好似回去參加《全民造星》時的模樣。我都鍾意長頭髮，好似是自己標誌，但難得為拍戲有新嘗試。」姜濤自爆跟經理人花姐（黃慧君）打賭開戲前減磅，Jer笑言睇好姜濤會輸、要賠錢，他都有應承花姐減肥，但無打賭。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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