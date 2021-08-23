謝嘉怡卸任在即拍《愛‧回家》開心好玩

馮盈盈壓力大過當年參選

馮盈盈穿著橙白色長裙，面上長了不少粒粒，她說因壓力大，在節目中跟橙組佳麗表演印度舞，備戰一星期時間緊迫，心情非常緊張，擔心自己狀態不好連累師妹，會成為千古罪人，大壓力過自己當年參選。

去屆港姐謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍即將卸任，謝嘉怡身穿閃爆服裝亮相，她說是開場表演的服飾。她們談到快將卸任有點不捨得，過去一年獲公司安排很多不同工作，學到好多。謝嘉怡剛參與《愛‧回家之開心速遞》演出，感到開心及好玩，自覺廣東話進步很多。郭柏妍傳跟《開心速遞》「頭皮」吳卓衡拍拖，她強調大家是好朋友，同是新人希望將多些時間放在事業上。問是否拍拖？她說下次再講。

何艷娟不回應是否收3億贍養費

2014年港姐季軍何艷娟表示現在主要幫「慧妍雅集」做慈善工作，稍後會再拍劇。提到有傳她與富商離婚後獲約3億元贍養費，她說太私人的事不回應。是否已準備好投入新感情？她認為如果緣分來到就會，目前聚焦在工作及慈善方面。傳她有外籍男友？她否認並稱之前已澄清過。對於有傳她戀上身家百億富商？她說不知道是誰。是否認識很多有錢朋友？她自言有很多不同朋友，並非某個範疇的朋友特別多。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

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