【開箱】《我推的王子》 比嘉愛未表現不如深田恭子

育成廢青變王子

《我推的王子》由《認識的妻子》班底製作，講述30多歲的日高泉美（比嘉愛未飾）之前在保險公司上班，每日過着沉悶生活。某日朋友介紹她玩少女遊戲後，改變了她的人生。泉美轉職到遊戲設計公司上班，其後再與同事光井倫久（藤岡靛飾）一起創業，推出少女遊戲「Love My Pegasus」大賣，使她成為最受注目的年輕社長。

首集講日高泉美及其團隊忙於研發新遊戲，泉美為公司尋找投資者。她向提燈集團推銷企劃，遭拒絕融資，指少女遊戲只是小眾玩意。泉美還遭舊同事嘲諷她未夠班做社長，只是靠靚樣引人注意。失意的泉美喝得大醉，回家途中意外撞上跟她創作的遊戲主角「謙人王子」一模一樣的男生五十嵐航（渡邊圭祐飾），二人發生「一夜情」。泉美發現阿航樣子雖然跟「謙人王子」相似，個性完全不一樣，阿航無知識無學識，沒有正職，居無定所，是人生失敗者。泉美決定收容對方，聘請他做見習生，打算培養他成為心目中理想的男生。

肯定日本「推」文化

《我推的王子》的愛情線十分簡單，泉美在改造廢青阿航的過程中，不知不覺愛上對方，再加上光井倫久與阿航的高中同學古河杏奈（白石聖飾），形成四角關係。劇中泉美與阿航的姊弟戀俗套，最大特色是將阿航育成為王子的過程，以及圍繞「推」這個主題。「推」在日本解作對某東西的熱愛及推薦，如泉美熱愛自己創作的遊戲角色「謙人王子」，家中擺放許多相關產品，每逢星期四都會宅在家玩遊戲，並外賣同款中華料理作晚餐，與「謙人王子」定期約會。

「Pegasus Ink」公司所有員工都各有「推」，如遊戲策劃員有栖川遼（瀨戶利樹飾）是歷史迷，遊戲設計師小原麻里（佐野雛子飾）熱愛偶像女團，角色設計師渡邊芽衣（德永繪里飾）喜歡舞台劇男星，遊戲工程師織野洋一郎（谷恭輔飾）鍾情編織等。事實上，沉迷偶像或玩意是日本特色文化與現象之一，可以去到極致。此劇沒否定這種行為，反而覺得它是人生「必需品」。第4集就講公司不介意員工為了「推」的活動而請假或早退，稱良好的嗜好能為人生帶來歡樂，從而獲得生活的意義。

《我推的王子》收視未如理想，相信跟劇情老土、人物設定失敗有關。尤其首集講阿航撞上醉倒的泉美後，送她返家。一覺醒來，阿航毫不客氣在泉美家開餐，原想突顯他沒有教養，但他連「香腸」的英語也不懂，甚至連泉美說的敬語也聽不明，似乎不太合理。劇中畫面亦太過少女漫畫，經常出現泉美的幻想情節，還為阿航的鏡頭加上濾鏡，太過落力美化他。

事務所推薦男主角搭多個配角

男主角渡邊圭祐現年27歲，出道3年，最為港人熟悉的是他主演周杰倫《說好不哭》的MV。渡邊圭祐是藤岡靛的同門師弟，明顯是事務所向電視台「力推」渡邊圭祐當男主角，「加送」藤岡靛當配角。若向來「旺夫」的深田恭子主演，渡邊圭祐有望爆紅，她之前拍《初戀那一天所讀的故事》拍檔橫濱流星，以及《魯邦的女兒》瀨戶康史，就各有成就。

「執二攤」的比嘉愛未，年齡氣質配合劇中角色，但演技與魅力，始終比不上深田恭子。看比嘉愛未演出，經常讓人聯想起若恭子來演，應該會更加可愛。比嘉愛未雖然賣力，但總欠缺一種壓場魅力。這次她演繹美麗、善良、能幹的好上司，不懂愛情的傻中女，一直等待心目中的王子出現，這比起「謙人王子」真人版出現更不切實際。