新歌MV變身日本暴走族 楊樂文AK盡顯男人味

《虎道門》歌名有「經過虎道門走上舞台，就會忘記一切、盡情演出」的意思，展現Lokman與AK對舞台演出的熾熱情懷。AK透露在《全民造星》時已渴望跟Lokman合作，很喜歡對方Rap歌，他構思的跳舞歌曲亦以Rap為主軸，出跳舞歌第一時間想跟Lokman合作。Lokman自覺與AK都是爆炸力較大的表演者，合作能夠盡情爆炸一番。Lokman談到與AK相處模式跟歌曲一樣簡單直接，有時不用講太多已明白對方心意，絕對是男人的浪漫。AK稱跟Lokman關係融洽，未曾鬧過交，視對方為哥哥及榜樣。

網民讚MV用心製作

今次MV主打日本風，以暴走族裝束貫穿整個故事，兩人在身上黐上紋身貼紙。不過MV拍攝過程波折重重，曾因風雨影響改期，正式拍攝當日亦曾落大雨。Lokman稱今次排舞師花盡心思設計舞步，不容易跳。MV在MIRROR官方頻道上載21小時，觀看次數逾28萬次。很多網民讚他們好型，MV用心製作。

娛樂組