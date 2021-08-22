自組公司發展歌唱事業 謝安琪忙拍MV 有計劃開演唱會

謝安琪（Kay）昨日出席兒童故事書籍活動，即場繪畫卡通狗曬畫功，以流利的中、英文跟現場觀眾分享親子點滴，贏得台下掌聲。

4歲女兒識講故事

Kay育有14歲的兒子張瞻及4歲女兒張靖，她表示日常在家中經常跟子女畫畫、看書，老公張繼聰是演員，講故事較多演繹方法，令故事更生動，女兒遺傳爸爸，雖未識睇字，但喜歡嘗試講故事，會用自己的方法表達，Kay說：「從中發現子女創作力強，都帶給我啟發。」

讚年輕人有音樂夢想

Kay約滿麥浚龍公司後，決定自組唱片公司「淺白本部」，她表示最近忙於做新歌、拍MV，至於開演唱會則是計劃之內；過程中都遇到不少困難，很多事要自己決定及解決，她會視為學習新課題，除了找老公張繼聰徵詢意見，也會找不同音樂人傾合作。問她公司會否簽歌手？Kay笑說：「我未有那麼叻，等我做好自己先，將來或許有可能；現在常收到不少年輕人主動傳來作品，邀請我簽他們，或者邀請我唱他們的作品，見到好多年輕人對音樂充滿夢想。」

有傳ViuTV曾斟她過檔做一姐？Kay說：「過去的就不討論！總之我的經理人事務都會由自己公司負責，以我的性格，年輕時未必有這個想法，人生去到這個年紀了，就可以試試。」

記者：鍾一虹