《好聲好戲》帶挈 陳自瑤首接配音廣告嗌好玩

陳自瑤與何廣沛稱未夠資格當導師，反而想跟學員一齊上堂，繼續進修配音技巧。陳自瑤自覺最難扮長者聲線，佩服專業配音員可以一人聲演多角，要配卡通聲則難不倒她。她分享經驗說：「最近接了一個為卡通角色配音的廣告，要求我一take過，鏡頭前夾嘴形、不能讀錯字及即時轉換男女小朋友聲，好好玩，是我人生中第一個配音廣告，女兒見到廣告也聽得出是我，指着熒幕叫媽咪。」

何廣沛想做旁聽生啟發演技

何廣沛說：「我要求上堂做旁聽生，因參加過這節目後啟發了我，演戲方面亦有進步。如節目有第二季，我想推薦其他藝人參加，讓他們有更多這方面的認知。」曾被批評聲線不夠Man的他，透過比賽令他懂得運用聲線、咬字較準、說話音量增加，連身邊朋友也發覺他說話時比以前有自信。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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