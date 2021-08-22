港姐泳裝迎戰準決賽 莫韻諰愈戰愈勇 陳聖瑜怕失準 王嫿嫿驚廣東話失分

（3）陳聖瑜與（9）王嫿嫿一直被視為大熱，（18）莫韻諰最近鍛煉腹肌取得成果，愈戰愈勇，三人均表示有信心晉身總決賽；陳聖瑜自覺進步空間不及其他佳麗明顯，於準決賽會保持好心態，最怕臨場失準。王嫿嫿也擔心廣東話不好影響問答環節表現，到時會如機械人般講慢少少，希望司儀和評審不會聽到瞓着。

張嘉倩狂飲咖啡節食補救

（5）張嘉倩三圍數字為34、25、35，她否認未收身，稱天生骨架大，游水時令身形看似更大隻，加上水腫問題影響，已經很努力食少一點，以及勤做運動收身，目前只剩一晚時間，唯有飲多些咖啡和節食補救。

陳懿德叫觀眾留意口才身材

（2）陳懿德與（17）余詠童同樣擁34吋半上圍，身材豐滿，亦同樣減去16磅，兩人均認為口才比起身材更重要，希望觀眾兩方面都留意；陳懿德稱在《STAY-cation晉級賽》自選穿Deep V泳裝，但否認為搶鏡，反而是因為該泳裝多布些，可以遮到肚。

余詠童：不會因福鼻感自卑

余詠童被批評輸在鼻大，她說：「我明白，因為由細到大都被人取笑，讀中學更被人笑足6年，因遺傳了父母福鼻，細個有打算整鼻，但長大了就不想，現在反而堅強了，不會因為外表而覺得自卑。」

（16）伍韻婷上圍31吋，她表示不是平胸：「如果我大胸，比例上反而不太好，不覺輸蝕，反而是特色，不一定要大胸才可做香港小姐，陳凱琳都細粒，參選時87磅，我目前90磅，差不多啦！最緊要有內涵和觀眾緣。」

梁允瑜王嘉慧腳傷未癒

（1）梁允瑜與（13）王嘉慧仍被腳傷影響舉步維艱；梁允瑜表示準決賽會打止痛針上陣，雖然有頭暈的副作用，但無辦法，都要頂硬上。問可擔心會痛到爆粗？她笑說：「適當時候講適當說話，我絕對不會在這時候宣揚廣東話文化。」王嘉慧稱感覺傷勢已有好轉，準決賽不用打止痛針，但要服消炎藥。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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