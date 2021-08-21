【開箱】《爆機自由仁》 何謂快樂 何謂不滅的愛

美版《意外發現的一天》

不少影評人認為《爆機自由仁》故事概念跟《挑戰者1號》或《無敵破壞王》等荷李活片相似，都是發生在電玩世界的驚險歷程，事實卻是它更像韓劇《意外發現的一天》，兩者主角同屬虛擬人物卻不自知，直到得悉真相後，決定改變命運，更鼓勵其他角色一起創出新天地，感覺相當熱血，而且發人深省。

電影以雙線發展，一邊是生活在電腦遊戲《自由城市》的賴恩雷諾士，另一邊是現實世界中負責設計和運作遊戲的開發人員祖迪高瑪和《怪奇物語》男星祖加利（Joe Keery），彼此互相影響，最後更發展出一段令人意外又感動的愛情故事。

人生並非只有工作

故事講述賴恩雷諾士飾演銀行職員阿仁，每天過着重複而刻板的生活，但他從未想過改變，直至某日遇上祖迪高瑪扮演「燃彈女」，被她的酷爆外形和性格吸引，更意外發現自己並非真實人物，而是電腦遊戲《自由城市》其中一名NPC（非玩家角色），他並沒自暴自棄，反而決心打破原有框框，誓要活得跟女方一樣精彩。

另一方面，一人分飾兩角的祖迪高瑪，在現實世界是人工智能程式開發員美莉，她跟祖加利青梅竹馬，懷疑泰卡韋迪迪扮演電玩公司社長非法竊取她的程式編碼，然後製作《自由城市》謀取暴利，於是跟任職該公司的祖加利來個裏應外合，撕破對方的詭計。

電影最後一幕，阿仁拯救《自由城市》所有同伴後，移居到另一電玩世界，過着天堂般的幸福生活，曾經任職銀行保安員的好友表示擔心，當地沒有銀行，明天怎樣上班？阿仁安慰對方：人生並非只有工作，生活都可以很精彩。在疫情肆虐全球，導致失業率高企的當下，這句對白恍如當頭棒喝。

美國隊長驚喜客串

繼《無敵破壞王》動畫系列後，《爆機自由仁》再次玩轉「迪士尼電影宇宙」，戲中出現《復仇者聯盟》美國隊長的神盾和變形俠醫的巨拳，還有《星球大戰》的激光劍等道具，令粉絲相當興奮。但論震撼程度，仍比《挑戰者1號》上演機動戰士高達惡鬥機械哥斯拉略遜一籌。

身兼此片監製和主角的賴恩雷諾士，為了令《爆機自由仁》更具話題性，不惜碌爆人情卡，除了聽從愛妻碧琪麗芙莉（Blake Lively）建議，邀請「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）客串一個鏡頭外，還找來「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及「​大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）等聲演電玩角色。由於開畫票房理想，賴恩雷諾士宣布迪士尼已落實開拍《爆機自由仁》續集的消息，令到此片有望成為繼《死侍》及《保鑣救殺手》後，賴恩另一長拍長有的個人賣座系列。

上映日期：8月12日