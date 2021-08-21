千葉真一子女憾未見最後一面 遺體昨日火化 父子合演遺作10月播

文：蘇珮欣

生前未有接種疫苗的千葉真一，今年7月確診，一直在家隔離，本月8日病情惡化，入院後以呼吸機維生，本周三急轉直下，並已失去意識，延至前日下午5時26分病逝。千葉真一的喪禮由近親主理，么兒真榮田鄉敦及母親均有出席。

女稱亡父遺容安詳

千葉真一與第一任前妻野際陽子所生的長女真瀨樹里，昨日透過社交媒體撰文悼念亡父。她表示接到院方通知，收工即趕赴醫院，但未能見他最後一面，僅可瞻仰遺容，形容父親樣子安詳，希望他跟母親能在天堂保佑自己。真瀨樹里又表示：「早前與父親通電話，當時精神良好，對於病逝一事，仍然難以接受，對此感到遺憾。」

至於千葉真一兩名兒子：新田真劍佑與真榮田鄉敦，前者正在美國拍戲，預計10月才能返回日本；後者前日亦趕往醫院，同樣不准見父親最後一面，其後獲安排穿上保護衣瞻仰遺容，他透過經理人公司表示：「我會好好遵守和父親之間的約定。」昨日有不少藝人留言悼念千葉真一，包括《最後武士》真田廣之，稱從對方身上學到很多東西，會繼承他的志向，努力工作當是報恩。

最後亮相受勳儀式

據日媒報道，真榮田鄉敦主演有線台WOWOW劇集《筋肉人The Lost Legend》，千葉真一亦有客串，遺作將於10月8日播出，千葉真一早於5月完成戲分，而他最後一次公開露面則是去年12月，出席日本文化廳舉行的受勳儀式。

另有日媒稱，千葉真一在藝能界人緣甚佳，前年11月為慶祝他入行60周年兼80歲生日，舉行盛大派對，除了3名子女出席，還邀請900多名圈中人參與，入場費5萬日圓（約3500港元），為他帶來接近350萬港元收益。除此之外，千葉真一生前亦有參與豪宅買賣，每次向熟客收取過百萬日圓（約7萬港元）中介費用，因此估計他留下不少遺產。