3奪金馬獎最佳導演 「台灣電影教父」李行病逝 享年91歲

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李行導演離世的噩耗傳出後，圈中好友大感傷痛。「兩岸電影交流委員會」透露目前先設置簡單靈堂供親友致祭，後續有關電影界治喪事宜另行公布。朱延平導演發文悼念李行︰「他拍片態度嚴謹，凡事有要求，因此叫 『李要求』；我拍片開心就好，一切隨緣，所以我叫『朱隨便』。李行導演離開我們，去天上做菩薩了……導演好走。」

李安永遠懷念 瓊瑤驚訝

導演李安今年農曆新年後曾與李行食飯，成為最後見面。他哀傷說李行導演是台灣電影的前輩，提攜後輩，終生致力電影文化的發展交流，永遠懷念。瓊瑤得知李行病逝十分驚訝，說跟李行至少10年以上沒見面，原本去年新冠疫情爆發前曾想跟朋友們聚一聚，但疫情爆發後未有再安排，一直想見面聊聊，覺得好遺憾。她回想與李行第一次合作時曾有爭拗，但之後合作愉快。她成立電影公司，李行給很多拍電影的建議。

甄珍遺憾未能見最後一面

身在香港的甄珍接到李行離世消息痛哭失聲，哽咽說：「心裏真的好痛、好難過！最讓我傷心是因為疫情，我在港沒能見到導演的最後一面，感到遺憾。」她讚揚李行是一位偉大的電影工作者，帶領着台灣電影起飛，走向國際，捧紅無數大明星。他為人善良、耿直、見義勇為、工作嚴謹和負責任，不愧為電影界的一代偉人。秦漢與李行導演合作過多部電影，謝謝對方給他最好的表演空間，希望李行導演在天上繼續拍電影。鍾鎮濤在微博發文悼念：「李行導演於我是恩師、伯樂，更是帶我進電影圈的人。」當年是李行導演邀他拍《小城故事》，讓他由流行歌手變成演員，做電影男主角，之後還合作多部電影，獲得的教導終身受用。

創辦兩岸電影展 終身為台片打拼

李行本名李子達，1949年踏進電影圈，先參演電影，之後開始嘗試擔任副導演，1958年推出導演處女作《王哥柳哥遊台灣》。之後拍攝《婉君表妹》、《啞女情深》、《心有千千結》等電影，掀起瓊瑤熱潮。李行捧紅甄珍、林鳳嬌等；秦祥林曾說拍《心有千千結》改變了他的命運。李行執導《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》為他帶來3個金馬獎最佳導演，1995年獲頒金馬獎終身成就獎。他2009年創辦「兩岸電影展」，12年來帶着兩岸電影人來往交流，為兩岸電影合作奠下良好基石。去年他過90歲生日時表示，自己有生之年都會是台灣電影終身義工，「活着一天都會為台灣電影打拼奮鬥」。