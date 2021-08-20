拍《暑假玩到盡》 楊潮凱玩到喉嚨出血

【明報專訊】楊潮凱、伍允龍、岑潔儀和黃婉曼前晚出席電影《復仇殺姬》首映禮。楊潮凱最近拍攝無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，曬得一身健康膚色，他表示共有4集，還有兩集未拍。說他艷福無邊，他稱：「不敢正視，她們（身材）太犀利了。（怕老婆鬧？）不會，這個班底好熟，再一齊玩，拍攝過程好開心，會想怎樣整蠱對方， 尷尬得來又好笑。（有沒有受傷？）個個都受傷，手腳都擦傷。（玩到出血？）應該是玩到喉嚨出血，猛咁嗌，好攰，但拍得很開心。」對於有網民將該節目與ViuTV的《海陸競技場》比較，比併女藝人身材？楊潮凱稱沒看《海陸競技場》，但知網上有人討論，「一齊做好件事，最緊要兩個節目都有人睇」。他又透露會和黎諾懿主持新節目《醫醫我不想再病了》， 每集有不同嘉賓及專業醫生講解。