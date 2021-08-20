開騷賀49歲生日 自爆曾想退休 鄭秀文憶亡父鼓勵感觸落淚

音樂會以《我們的主題曲》揭開序幕，Sammi自認很怕悶，故唱歌與電影角色也喜歡有新嘗試，不斷挑戰自己。她透露精心挑選音樂會的歌單，除了熟悉的電影歌曲外，首度獻唱出爐新碟《Listen to Mi》的新歌，又首播新歌《無人島》MV，更形容此歌是她入行30年來最喜愛的歌。

感謝歌迷照亮

之後生日歌響起，Sammi坐在粉紅色梳化出場，捧着生日蛋糕的她，獲全場齊聲向她說「生日快樂」。Sammi說：「今年係我最後一年4字頭生日，多謝你哋為我慶祝。望到台下嘅熒光棒，一點一點，你哋就好似螢火蟲咁，一小點一小點咁凝聚對我嘅愛，支持我、愛護我，多謝你哋。」然後與全場歌迷大合照。

獻唱《喝采》贈亡父

席間Sammi提起亡父感觸落淚，她說：「我鍾意唱歌，用歌聲同自己打氣，同身邊嘅人打氣。好想唱畀天家嘅爸爸聽，佢以前成日都為我打氣。每次我感到氣餒，想退休嘅時候，父親就會為我打氣，鼓勵我。我好想唱呢首歌畀自己和返咗天家嘅爸爸。」然後她唱出陳百強的《喝采》，一度背向舞台拭淚。

完騷即食薯片

音樂會尾聲，Sammi以勁歌熱舞與歌迷狂歡，自嘲年紀大好攰，但不敵歌迷熱情，即興加唱《愛的輓歌》和《終身美麗》才結束。完場後，Sammi入後台即開薯片慶祝，她說：「終於可以食到朝思暮想嘅薯片，因為要保住把聲，終於完騷可以食和休息吓。希望今（前）晚揀嘅歌，歌迷都鍾意，因為呢個騷完全唔係紅館演唱會形式，揀嘅歌都幾冷門。多謝歌迷帶畀我難忘嘅生日會，多謝大家祝福。」

昨日是Sammi正日生日，她在社交網上載食薯片短片，還有她的愛貓出鏡，又介紹新推出的唱片。她邊介紹邊笑說CD機幾乎絕迹，她也沒有，但仍希望大家支持，買唱片留念。

娛樂組

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