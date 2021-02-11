古天樂傳授男神秘技 193如有庇佑自信紅到發紫

古仔養生斷食逾10年

古仔受訪時認為做藝人需要口才，懂得搞氣氛，可以提升受歡迎指數。近兩年他也領悟健康的重要性，並說：「除了做運動，已養成斷食習慣10幾年，每日只會食一餐，傍晚6時進食，每逢初一十五就茹素。」對於193「擦鞋」望有古仔庇佑，他沉默不語。

193已購入限量波鞋

193早前在社交平台徵限量波鞋，惹網友揶揄搲波鞋贊助，他重申只是尋求買正版波鞋途徑，不想陷入假貨陷阱，他說：「我已經用成本價買到對限量波鞋，一定不是粉絲送的。我以前試過用炒價3000元買了假波鞋，正價不到1000元，好肉痛。」

曾稱「拍一個廣告夠買20對波鞋」的他密密接job。有冇置業計劃？193笑言公司出名出糧慢，暫未知身家有冇暴漲，但做這行缺乏安全感，不知自己明天會不會像吳亦凡般起伏大，故他有經營小生意幫補收入，最近都想買樓，並說：「但我的首期，只夠買劏房。」

另外，提到隊友吳保錡再次捲入桃色風波，193稱保錡心情穩定，繼續穩定食「沙律」（保錡女友張沛樂），又透露ERROR過幾天會齊人出席活動。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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