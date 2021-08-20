陳卓賢被偷拍嚇窒 拒戶外打波 AK表同情 Lokman籲粉絲自律

希望盡快置業

Ian稱工作量一直也差不多，日常生活多穿自家品牌服裝，好開心多了運動服贊助，在他做運動時大派用場，他知MIRROR各成員也忙起來，替大家開心。問他們愈掙愈多，何時上車買樓？AK說：「希望盡快啦。這個是所有香港人的夢想。」

Ian透露最近開始有置業想法，並說：「我這一代，從小至大都覺得買樓是好遠的事，很難追到樓價，現在近番少少。」

歡迎粉絲邀合照

Ian最近在社交平台吐心聲，稱成為公眾人物後，出街經常遇到市民偷拍，感到困擾，他解釋：「我性格內斂，人多就怕醜，不懂如何面對，出席公開場合當然歡迎大家影相留念，在街上遇見，也歡迎大家跟我打招呼、邀合照，但跟朋友、家人食飯被偷影，的確有點不開心。」Ian承認被偷拍嚇窒，不敢再踏足公眾地方，享受打排球和籃球樂趣。AK都同情Ian，理解藝人在私人時間遇到偷拍，情緒會變繃緊。

藝人生活多顧慮

Lokman亦呼籲粉絲可用溫和方式跟偶像互動，可免除尷尬，他說：「好易解決，其實大家打個招呼、邀請合照就可以。藝人生活好多顧慮，若用波衫抹汗，畫面出街不靚，影響形象，都會被經理人花姐（黃慧君）鬧的。」AK稱藝人有憂慮，怕偷拍照被拿作不恰當用途。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳