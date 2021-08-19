【開箱】《媽媽的神奇小子》 剎那光輝不是永恆 港將悲哀無分傷健

「希望同工同酬」

《媽媽的神奇小子》由錢小豪和吳君如扮演蘇樺偉父母，尤以後者戲分較重；年僅4歲的蔡天諾、沒演出經驗的馮皓揚及劇場出身的梁仲恆，分別扮演蘇樺偉的童年、少年及成人時期。不知道香港觀眾有多熟悉蘇樺偉的故事，但他在殘疾人田徑場獲獎無數，可說是當中的代表人物。片中由他出生沒多久患有黃疸病上腦，導致痙攣和弱聽講起，小時候根本不能走路，蘇媽當時的心願是只要能站起來走路就好。那一幕在洗衣場的輸送帶上，當蘇媽停機要找尋兒子的助聽器，蔡天諾飾演的童年蘇樺偉卻像《阿甘正傳》的阿甘一樣，欺凌他的同學追趕上來了，不良於行的阿甘忽然一步千里。小小蘇樺偉站起來是第一個奇蹟，跟阿甘一樣被街童欺負，但能跑贏他們是另一個奇蹟，也展現了過人天分；之後被方教練（張繼聰飾）發掘，加入殘疾人田徑隊，參與4乘100接力。由於平衡力欠佳，方教練認為蘇樺偉不適合跑第3棒，跑開最後一棒的火車東（胡子彤飾）十分不滿，最後經蘇媽當說客，火車東反激勵蘇樺偉跑出佳績，後來更在亞特蘭大殘奧一起取得金牌。

同一年也是「風之后」李麗珊在亞特蘭大奧運首次為香港贏得金牌。蘇樺偉等人出發時，蘇媽從方教練口中才知道殘疾運動員的待遇與正常運動員有很大分別，所以當他們凱旋回來後，蘇媽被傳媒問及感受時會說：「希望同工同酬啦。」這一幕也鋪陳了之後蘇媽母子將面對更多的辛酸。

配樂過於催淚

以母親角度，知道兒子跑步有天分，所以盡最大努力栽培，讓他建立自信，尤其他不是普通小孩，因為一場大病，失去很多，為了彌補，甚至多生一個，將來與丈夫百年歸老，蘇樺偉也有弟弟照顧，卻沒想過後者也承擔了不必要的痛苦，而蘇樺偉並非無感，才會有後來他寧願退役打工，當速遞員掙7000元月薪，怎也比政府的津貼來得要多。為了讓兒子安心再跑步，蘇媽想盡辦法解決財務問題，聯絡拍廣告的經理人（陸永飾），代言連串產品；及後因為拍攝過程不受尊重，例如認為他念對白太順暢，蘇樺偉跟母親再起衝突。

此片故事本身已夠煽情，特別大聲的催淚配樂便顯得畫蛇添足，有時逼出眼淚與感動是兩回事；不過片中重現賽場的特技效果做得不錯，看來花了點成本。根據資料，蘇樺偉曾為劉德華歌迷會工作多年，不知為什麼片中完全沒有提及。翻查有關訪問，在《媽媽的神奇小子》身兼編導兩職的尹志文也沒說起。今年有多名新導演交出作品，像《殺出個黃昏》高子彬、《遺愛》馮智恆等，跟尹志文一樣，他們都是從事幕後工作多年。尹志文之前就有份為《春嬌救志明》、《伊莎貝拉》及《維多利亞壹號》編劇，並與曾國祥聯合執導過《戀人絮語》，《媽》片是他獨自掛正導演名。

今年東京奧運不少奪牌港將都說感激父母讓他們當全職運動員，正好反映了在很多家長心目中，運動員不是可放心的職業；陸永在片中勸蘇媽要為兒子接拍廣告時就說：「剎那光輝不是永恆。」蘇媽倒是一直努力為兒子延續光輝，而獎牌的榮耀，除了運動員的天分和努力，政府不也有責任全力扶持嗎？蘇樺偉代表香港獲獎無數，待遇尚且如此，衆多努力多時而沒有獎牌的傷／健運動員，更不消說了。