《天能》女星演戴妃造型曝光

《王冠》最後兩季內容將橫跨英國王室1990年代到2003年所面臨的挑戰，包括查理斯與戴妃婚變、前者與卡米拉的婚外情、安德魯王子前妻莎拉無上裝曬太陽惹出醜聞、溫莎堡失火等，但暫未知第5季會否涉及1997年戴妃車禍身亡。

另一方面，今年有份參賽威尼斯影展的《Spencer》，由《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導，也是講述戴妃的故事，並由《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）扮演「人民的王妃」；昨日片商公布該片將於11月5日在美國上映。據報內容會聚焦戴妃最後聖誕假期3日內發生的事，是其人生的重大轉折。