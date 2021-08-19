準港姐梁菁琳拔頭籌奪愛心獎 王嘉慧負傷參賽頂硬上

準決賽將至，梁菁琳承認好緊張，自覺面對鏡頭比較輸蝕，並說：「佳麗之中我最不懂面對鏡頭，她們很多做過模特兒，她們影相、執相時，我還在澳洲捉羊。但我的信心來自於沒那麼大壓力，因我不是說將來一定要當明星，心情比較放鬆，最緊要享受舞台。」

王嘉慧練舞扭傷舊患

被爆有富爸爸的王嘉慧帶傷上陣，左膝蓋用繃帶包紮，透露活動前一日為才藝表演練舞時，不慎扭到，致膝蓋移位，她說：「醫生已幫我啪番正膝蓋，需要三四個星期康復，是舊患，同一位置之前做過手術。」

王嘉慧稱擔心準決賽演出，不想影響一起跳舞的佳麗，會頂硬上，並說：「現在行到，會盡量休息，好得幾多得幾多，希望到時用燦爛笑容彌補。」

陳懿德Deep V泳裝搶鏡

陳懿德在港姐真人騷以超Deep V泳裝亮相，大騷豐滿身材搶鏡。陳懿德多謝大家留意到她，那泳裝是私伙，自覺穿比堅尼不及其他佳麗好看，便嘗試其他款式泳裝，又笑稱當日現場看到都很震撼。

問陳懿德會否對準決賽泳裝環節增添信心？她笑說：「最重要平常心面對，太過有自信反而更緊張，更加吃力。」

朱綽盈賴彥妤被淘汰

港姐真人騷前晚一集播出佳麗朱綽盈與賴彥妤被淘汰，她們分別是粉紅組與綠組，在水底寫真戰表現欠佳。朱晨麗對於組員賴彥妤要離開，傷心得淚如泉湧，其他組的師姐向海嵐、劉倩婷與張秀文，以及大部分佳麗亦不捨落淚。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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