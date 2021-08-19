新劇牀戰馬國明撞爛牀 視后唐詩詠否認離巢

記者：陳釗

馬國明受訪時笑稱與唐詩詠的牀戲很犀利，不止撞爛牀還拆埋窗，不過都是輕鬆搞笑。唐詩詠自爆連置景同事都叫他們不要咁大力，並說：「那牀戲真的很難拍，一個鏡頭落，由門口去到間房，中間停一停，突然又激情，但又不能整爛東西，很大挑戰，要很有戰略。」馬國明稱已多年沒拍動作戲，劇中有大量打戲，體能付出很大，雖然不用騷肌，但開拍前都有抽時間去操練。

唐詩詠開心練出「二頭肌」，透露監製沒要求，但自覺有少少肌肉好像好看一點，順便練體能，她說：「因上套《超能使者》拍得很辛苦，我真的捱住來拍，雖然不喜歡做gym，但今次決定操練一下，見到成果時，發現原來都做到，體能、身體也好了很多。」

有排未滿約

有傳唐詩詠因主演的4套劇成「倉底貨」，曝光大減，廣告收入受影響，心灰意冷萌去意？她回應說：「報道所寫的無一樣發生過，我的劇集永遠一係不出，一係就出晒。合約要問番公司，若快約滿公司會有人找我，現在還未有人找我，即是還有排。」問到可有其他公司向她招手？她反問：「怎會有公司突然向我招手？（視后喎？）咁招我啦。」

劉穎鏇被封「新雨神」

身形弗爆的劉穎鏇大騷腹肌，透露要應付不少動作戲，眼見陳山聰和林子善都勤力做gym，她都不能怠慢，開拍前4個月已開始操肌，不想拖累其他演員，現在是她人生最弗的時候。劉穎鏇被監製取笑是「新雨神」，之前合作兩套劇，有她的外景總會下雨，劉穎鏇笑言：「是拍攝《超能使者》時的稱號，現在已沒有這回事，之前拍外景都出太陽。」

同場的劉佩玥透露今次角色除槍法了得，眼界好之外，最開心是終於有得打，第一場便打到飛起，但身邊朋友都很緊張她會受傷，尤其要穿高跟鞋拍打戲，希望一切順利，事前她也有做gym操弗和上堂拉筋練身手。