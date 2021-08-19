吳亦凡影視作品全下架 律師稱背不出監規需洗廁所

【明報專訊】內地男星吳亦凡涉嫌強姦罪，日前北京市朝陽區人民檢察院經審查後正式逮捕他。 吳亦凡被指是劣迹藝人，遭內地全面封殺，他過去8年拍攝的影視作品，近日在各個影視平台陸續下架。中國網絡視聽節目服務協會向內地傳媒表示，堅決支持會員單位採取的聯合行動，下架「吳某凡」參演的影視綜藝節目。協會重申，絕不為違法失德人員提供出鏡發聲的機會和平台，絕不讓這些人員和作品在網絡視聽行業有立足之地。截至昨日上午10時，據稱全網合計處理短視頻節目190萬條、影視綜藝節目7000部次。有網民認為吳亦凡雖然是失德藝人，但將其參與的影視作品下架，對其他合演及製作的人員不公平，有提議將吳亦凡樣子打格，但這樣做要花很多人力物力。