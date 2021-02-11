梁朝偉缺席首映 陳法拉性感搶鏡 《尚氣》首輪影評大讚：港產功夫片融合Marvel電影宇宙

《尚氣與十環幫傳奇》首映禮星光熠熠，除了飾演同名主角的劉思慕、《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜、《奇異博士》黃凱旋（Benedict Wong）、金像影帝賓京士利（Ben Kingsley）、陳法拉及張夢兒之外，今年11月緊接登場的Marvel重頭戲《永恆族》（Eternals）女導演趙婷亦來撐場。

陳法拉獲老公示愛

戲中飾演梁朝偉妻子的陳法拉，這日偕法籍夫婿Emmanuel Straschnov一起行紅地氈，後者對於穿著Giorgio Armani粉紅色低胸長裙的愛妻讚不絕口，事後透過社交媒體上載合照並留言：「我為你自豪，我愛你。」被問到《尚氣》扮演劉思慕童年時代的母親，陳法拉認為這角色是個剛柔並重的女性，而拍罷此片後，現實中的她亦成了真正的母親，「可以說《尚氣》改變了我的人生」。

受到疫情影響，《尚氣》映期一改再改，終於等到下月開畫，卻傳內地不滿梁朝偉扮演反派角色「傅滿洲」有辱華之嫌，就算改名「文武」仍遭抵制，至今上映無期。早前有傳外國業界對於此片票房不感樂觀。

直至首映禮後，部分外國傳媒率先發表首輪影評，大多對《尚氣》給予正面評價，對於梁朝偉和劉思慕表現尤其讚好，又稱讚本片是「Marvel最出色的動作片」，其他網站如The Illuminerdi認為它是「娛樂、溫情和動作中取得完美的平衡」，另一網站POC Culture更是讚不絕口，「東西文化結合得天衣無縫，成功把港產功夫片融合Marvel電影宇宙，作出重大改變」，有望吸引觀眾入場，刺激票房上升。

Marvel總裁回應降溫

對於劉思慕日前不滿迪士尼行政總裁查佩克以「有趣的實驗」形容《尚氣》，Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）在首映禮上回應，指有關言論被人誤解，「這個並非劉思慕發言的意圖」。

至於史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）不滿迪士尼安排《黑寡婦》在戲院及串流平台Disney+同步上映，入稟法院追討票房分紅損失，奇雲亦表示「會盡一切努力，令事件和平解決」，落力為負面新聞降溫。