梁朝偉缺席首映 陳法拉性感搶鏡 《尚氣》首輪影評大讚：港產功夫片融合Marvel電影宇宙

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於下月2日在港開畫,比美國提早一日上映,前日率先在洛杉磯舉行首映禮,主角劉思慕、陳法拉及奧卡菲娜(Awkwafina)等盛裝亮相,雖然梁朝偉缺席,但首輪影評對他有讚無彈,更有娛樂網站稱本片「把港產功夫片融合Marvel電影宇宙」,且看對票房有否刺激作用。